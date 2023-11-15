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Общество

Двух россиян впервые лишили гражданства за совершение преступления

13 декабря 2023 18:44  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двух россиян впервые лишили гражданства за совершение преступления. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Согласно информации, паспорта были изъяты у двух мужчин, осужденных за хранение наркотиков.

Сейчас правоохранители проводят мониторинг по выявлению лиц, в отношении которых есть основания для прекращения российского гражданства.

Напомним, 26 октября вступил в силу закон, предусматривающий возможность лишения гражданства РФ за совершение преступления. Эта мера касается только тех, кто приобрел гражданство не по рождению. 

Ранее сообщалось, что двух мигрантов поставили на воинский учет в Нижегородской области после проверки на рынке.

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Теги:
МВД
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