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Двух россиян впервые лишили гражданства за совершение преступления. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Согласно информации, паспорта были изъяты у двух мужчин, осужденных за хранение наркотиков.
Сейчас правоохранители проводят мониторинг по выявлению лиц, в отношении которых есть основания для прекращения российского гражданства.
Напомним, 26 октября вступил в силу закон, предусматривающий возможность лишения гражданства РФ за совершение преступления. Эта мера касается только тех, кто приобрел гражданство не по рождению.
Ранее сообщалось, что двух мигрантов поставили на воинский учет в Нижегородской области после проверки на рынке.
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