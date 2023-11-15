Двух россиян впервые лишили гражданства за совершение преступления Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двух россиян впервые лишили гражданства за совершение преступления. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Согласно информации, паспорта были изъяты у двух мужчин, осужденных за хранение наркотиков.

Сейчас правоохранители проводят мониторинг по выявлению лиц, в отношении которых есть основания для прекращения российского гражданства.

Напомним, 26 октября вступил в силу закон, предусматривающий возможность лишения гражданства РФ за совершение преступления. Эта мера касается только тех, кто приобрел гражданство не по рождению.

Ранее сообщалось, что двух мигрантов поставили на воинский учет в Нижегородской области после проверки на рынке.