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Общество

Свет и отопление локально отключат в шести районах Нижнего Новгорода 28 декабря

28 декабря 2023 09:14  [1] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 28 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома на пр. Гагарина, 92, 94, 96; ул. Терешковой, 1, 2, 3а; ул. Батумская, 9а, 17, 19, 20, 22, 22а

В Советском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество по адресам: ул. Косогорная, 3, 4-20 (чет.); ул. Светлогорская, 7/1, 8/7, 9/8; пер. Светлогорский, 1а, 2-6, 8, 10, 12; ул. Бекетова, 43, 45, 45А, 45Б; ул. Мохова, 22, 26, 24/2; ул. Чукотская, 4.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 запланировано отключение центрального отопления на ул. Васюнина в домах 12/1,12/4; ул. Ивлиева, д. 18, 20, 22.

В Канавинском районе с 14:00 до 18:00 будет обесточено здание школы №52, расположенное на ул. Чкалова, 26.

В Ленинском районе работы на сетях теплоснабжения затронут два многоквартирных дома на пр. Ленина, 49/1, 49/2. Батареи в них остынут с 9:00 до 15:00.

В Нижегородском районе сегодня отключат отопление с 9:00 до 16:00 в административном знании на ул. Варварская, 14.

Кроме того, Кстовский РЭС снова предупредил о возможном отключении электроэнергии с 8:00 до 17:00 в деревнях Нижнего Новгорода: Анкудиновка, ул. Мира; Афонино, Казанское шоссе, Верхне-Печерская слобода; Кузнечиха; Кузьминка - ул. Полевая, Талалушкина, Чкалова; Никульское - ул. Зелёная, Садовая, Центральная; Новопокровское.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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