"Добрый Новый год": детей в социально-реабилитационных центрах Нижнего Новгорода поздравили с праздником Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде прошла благотворительная акция "Добрый Новый год" регионального совета сторонников партии "Единая Россия". Активисты и волонтеры поздравили детей с праздником в социально-реабилитационных центрах и детских домах города.

Так, в Ленинском районе для воспитанников социально-реабилитационного центра "Солнышко" организовали сказочное представление при поддержке Детской музыкальной школы №2 в рамках фестиваля "Горьковская ёлка".

А председатель местного совета сторонников партии, заместитель главы районной администрации Жанна Судаева поздравила детей с Новым годом и передала им подарки – развивающие игры, наборы для творчества, канцелярские товары.

"Новый год – это самый волшебный и долгожданный праздник. Я искренне желаю вам в новом году добиться успехов в учебе, творчестве и спорте. Пусть в новом году ваша жизнь будет яркой, наполненной интересными событиями, общением и новыми открытиями!" - сказала ребятам Жанна Судаева.

Она также отметила, что дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, особенно нуждаются в позитивных и светлых впечатлениях. Для них важны общение и внимание, поэтому главное – создать для них атмосферу любви и доброты, и коллектив реабилитационного центра с этой задачей успешно справляется. А эта акция – возможность поделиться радостью и частичкой новогоднего настроения.

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и совета сторонников партии Сормовского района навестили с подарками подопечных Первого санаторного детского дома. В свою очередь, дети подготовили для гостей новогодние стихотворения, песни и танцы.

"Для всех детей Новый год - праздник чудес, и, конечно же, они с нетерпением ждут подарков. Спасибо за поддержку и радость, которую вы дарите детям и нам! Ведь мы – большая и крепкая семья!" - отметила Ольга Омельченко, директор детского дома.

Активисты "Молодой Гвардии" уже долгое время сотрудничают с этим детским домом, поддерживают попавших сюда ребят. Они постоянно навещают детей, проводят для них различные культурные и спортивные мероприятия, мастер-классы, помогают освоить новые навыки, стараются окружить заботой и вниманием.

"Мы здесь по зову сердца, и такие встречи – радость не только для ребятишек, но и для нас тоже. Несмотря на проблемы, дети всегда остаются детьми, и каждый ребенок заслуживает счастливого детства, заботу и любовь. Обязательно будем продолжать помогать нашим маленьким друзьям!" - говорят волонтеры МГЕР.

В рамках акции добрые поздравления и подарки также получили воспитанники областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Бригантина" в Канавинском районе.

Напомним, в новогодние дни по всей Нижегородской области "Единая Россия" проводит различные акции и мероприятия. Активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры поздравляют ветеранов, военнослужащих, детей, находящихся на лечении или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные и малообеспеченные семьи, родных участников СВО, одиноких пожилых людей.