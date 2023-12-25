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Нижегородское «Торпедо» проведет первый матч в этом году с пекинским «Куньлунь Ред Стар»

04 января 2024 11:34  [178] Спорт

Нижегородское «Торпедо» проведет первый матч в этом году с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Игра начнется сегодня в 13:00 в КРК «Нагорный». В текущем сезоне «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар» встречались на льду три раза. Все три раза победа оставалась за нижегородской командой. При этом в каждом из проведенных матчей, счет открывали китайские хоккеисты.

В общей сложности, в рамках КХЛ соперники провели 20 встреч. В 18 из них победу одержали хоккеисты«Торпедо». Разница заброшенных и пропущенных шайб — 71:30.

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Теги:
Спорт Торпедо Хоккей
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