Персональная выставка «Творческий микс Светланы Быковой» откроется в Нижнем Новгород Общество

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Персональная выставка «Творческий микс Светланы Быковой» откроется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В экспозиции, которая разместится в стенах библиотеки имени А.С.Пушкина по адресу ул. Березовская,96а, будет представлено 25 работ, выполненных в разных техниках и жанрах. По словам заведующей библиотеки Нины Зотовой, нижегородка пишет натюрморты, пейзажи,а также городские и интерьерные картины.

Светлана Быкова по профессии юрист. Кроме того, она работала художником-кондитером по изготовлению эксклюзивных тортов и приняла участие в программе «Кондитер-3», представляя Приволжский округ.

Писать картины Светлана начала год назад и по признанию организаторов выставки, добилась потрясающего успеха на этом поприще. Добавим, выставка откроется 5 января. Вход на экспозицию свободный.

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