Традиция дворовых праздников продолжается в Нижнем Новгороде Общество

фото предоставлено администрацией Нижегородского района

Традиция дворовых праздников продолжается в Нижнем Новгороде. Как сообщает администрация Нижегородского района, новогодние праздники в рамках проекта «Новый год в каждый двор» пройдут 5 января в 11.00 на ул. Нижне-Печерская и 8 января в 13.00 во дворе дома 140 по ул. Максима Горького.

Для местных жителей подготовлены игры, развлекательные викторины и новогодние хороводы. Любой ребенок сможет рассказать Деду Морозу стихотворение и получить за это памятный приз.

По словам председателя ТОС «Горьковский» Татьяны Фомичев, отметить праздник в компании друзей и соседей это отличная возможность для развития добрососедских отношений.

«Мы продолжаем традицию дворовых праздников, создавая площадки для жителей города, где они могут окунуться в атмосферу Нового года вместе с соседями, друзьями и близкими в своем дворе», - отметила Татьяна Фомичева.

Отметим, что мероприятия организованы АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» совместно с НРО ВОД «Волонтеры Победы» в рамках проекта «Новый год в каждый двор».

Праздники проходят в каждом районе Нижнего Новгорода со 2 по 7 января 2024 года.