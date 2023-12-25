Около 20 торговых объектов снесли в Канавинском районе в 2023 году Общество

В Канавинском районе Нижнего Новгорода за 2023 год было демонтировано 19 самовольных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в райадминистрации.

Согласно информации, 14 киосков добровольно убрали сами владельцы, остальные снесены силами подрядной организации. Так, например, демонтаж был произведён на улице Сергея Есенина у дома №13, улице Касимовской у дома №21, по Московскому шоссе у дома №298.

Как пояснил замглавы Канавинского района, начальник управления экономического развития Максим Метлин, нестационарный объект подлежит демонтажу, если у него нет правовых оснований для работы.

Работы проводится в соответствии с постановлением "Об утверждении административного регламента администрации Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории от самовольных нестационарных торговых объектов".