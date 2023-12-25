Ярмарка "Секреты мастеров" откроется на площади Горького 9 января

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Ярмарка народных художественных промыслов "Секреты мастеров" откроется на площади Горького 9 января. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.
"В домиках, установленных в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", можно будет приобрести товары народных художественных промыслов с 9 января по 22 февраля", – рассказали специалисты департамента.
На прилавках ярмарочных домиков будут представлены изделия мастеров НХП, декоративно-прикладного искусства и продовольственная продукция нижегородских производителей.
Ярмарка будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00.
Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в рамках выигранного конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов, в границах туркода были установлены различные арт-объекты, указатели, карты-схемы, информконструкции, тактильные макеты, фотозоны и смотровые площадки с биноклями, обустроены велопарковки и туристско-информационные центры и др. "Все это - для создания комфортной среды для пешеходов", - подчеркнул мэр.
Ранее сообщалось, что рождественский праздник для детей и родителей состоится в Московском районе Нижнего Новгорода 7 января.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+