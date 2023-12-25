Рождественский праздник для детей и родителей состоится в Московском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Уличное рождественское мероприятие для детей пройдет 7 января в 15.00 у елочного городка на улице Шаляпина, 19. Об этом сообщили в администрации Московского района Нижнего Новгорода.

Сказочные персонажи - Дед Мороз, Снегурочка, олененок Олеша, лесной Бельчонок, леший Лешак и скоморохи поздравят детей с Новым годом и организуют анимационную программу.

Гости мероприятия примут участие в командных играх, подвижных конкурсах, веселых эстафетах, а также получат сладкие подарки от Деда Мороза.

Ранее глава города Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Новым годом. "Уходящий год был наполнен самыми разными событиями. Вместе с вами мы делали Нижний Новгород лучше. Спасибо всем, кто принимает участие в голосованиях по программам благоустройства, кто выдвигает свои инициативы, занимается волонтерством и просто хорошо делает свою работу. Благодаря совместным усилиям растет экономика, наполняется бюджет, ремонтируются дороги, благоустраиваются наши улицы. Хочу пожелать всем горожанам, чтобы ваши мечты сбывались, а ваши близкие радовали вас. Пусть этот год принесет вам новые возможности, а жизнь будет яркой и насыщенной. С праздником!", – сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, что рождественские богослужения пройдут в 70 нижегородских храмах и монастырях.