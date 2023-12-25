Нижегородскую пенсионерку обманули на 200 тысяч рублей Происшествия

Пенсионерка в городе Павлово Нижегородской области лишилась 200 тысяч рублей после общения с мошенниками.

Как рассказали в пресс-службе регионального Главка, злоумышленник связался с 84-летней потерпевшей и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП.

Для решения вопроса мошенник потребовал 200 тысяч рублей. Спустя некоторое время к дому женщины приехал незнакомец, которому пенсионерка передала требуемую сумму. Лишь затем она связалась со своей дочерью, и узнала, что никакого ДТП на самом деле не было.

По факту мошенничества возбуждено дело, преступника ищут. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Нижнего Новгорода лишилась 1,2 млн рублей.

