Нижегородскую пенсионерку обманули на 200 тысяч рублей

Пенсионерка в городе Павлово Нижегородской области лишилась 200 тысяч рублей после общения с мошенниками.
Как рассказали в пресс-службе регионального Главка, злоумышленник связался с 84-летней потерпевшей и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП.
Для решения вопроса мошенник потребовал 200 тысяч рублей. Спустя некоторое время к дому женщины приехал незнакомец, которому пенсионерка передала требуемую сумму. Лишь затем она связалась со своей дочерью, и узнала, что никакого ДТП на самом деле не было.
По факту мошенничества возбуждено дело, преступника ищут. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что пожилая жительница Нижнего Новгорода лишилась 1,2 млн рублей.
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