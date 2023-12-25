Свет локально отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 10 января Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 10 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 15:00 запланировано отключение света в жилых домах и административных зданиях на ул. Сергиевской, 13- 23А; пер. Урожайном, 1.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия по адресам: ул. Суздальская, 1, 1а (автозаправка "Ока пропан"), 2, 4, 6, 7, 13, 29, 31, 31а, 33, 48, 66, 80, 95, 105; ул. Шекспира, 5, 61, 62, 81, 86, 89, 98; ул. Балакирева, 1-8, 10, 18А, 18Б.

В Сормовском районе с 10:00 до 16:00 без света останется ряд домов в Починках: пер. Погрузной, 1-14; пер. Собиновский, 1-15, 18; ул. Старая Канава, 157, 159, 161; ул. Фрезерная, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45.