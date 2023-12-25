Традиционное святочное шествие состоится в центре Нижнего Новгорода 14 января

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Святочное шествие по улице Большой Покровской пройдёт в Нижнем Новгороде 14 января. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.
Согласно информации, мероприятие начнётся в 12:00 у церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Большой Покровской, 30.
Перед началом состоится молебен, затем шествие проследует до часовни в честь Образа Спаса Нерукотворного в Кремле.
После завершения святочного шествия на площадке около Центра современного искусства "Арсенал" будут организованы традиционные игры и хороводы, а участников угостят горячим чаем с пирогами.
Ранее сообщалось, что Рождественский хоровой собор пройдёт в Александро-Невском кафедральном соборе 12 января.
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Традиция шествия с символом Вифлеемской звезды уходит корнями в далекое прошлое. Праздничные шествия в ознаменование Рождества Христова известны как в России, так и в Европе.
На протяжении веков наши предки в святые дни от Рождества до Крещения ходили по улицам городов и сёл и славили Христа, исполняя рождественские песнопения и народные песни-колядки.
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