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Общество

Традиционное святочное шествие состоится в центре Нижнего Новгорода 14 января

10 января 2024 09:37  [39] Общество

Фото: Кирилл Барков

Святочное шествие по улице Большой Покровской пройдёт в Нижнем Новгороде 14 января. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.

Согласно информации, мероприятие начнётся в 12:00 у церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Большой Покровской, 30.

Перед началом состоится молебен, затем шествие проследует до часовни в честь Образа Спаса Нерукотворного в Кремле.

После завершения святочного шествия на площадке около Центра современного искусства "Арсенал" будут организованы традиционные игры и хороводы, а участников угостят горячим чаем с пирогами.

Ранее сообщалось, что Рождественский хоровой собор пройдёт в Александро-Невском кафедральном соборе 12 января.

СПРАВКА:

Традиция шествия с символом Вифлеемской звезды уходит корнями в далекое прошлое. Праздничные шествия в ознаменование Рождества Христова известны как в России, так и в Европе.

На протяжении веков наши предки в святые дни от Рождества до Крещения ходили по улицам городов и сёл и славили Христа, исполняя рождественские песнопения и народные песни-колядки.

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Теги:
Праздники Религия Рождество
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