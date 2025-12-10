Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Андрей Гнеушев оценил результаты работы Нижегородской области на подшефных территориях в ДНР

Андрей Гнеушев оценил результаты работы Нижегородской области на подшефных территориях в ДНР

Фото: Олег Булыгин

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев в ходе рабочего визита в Донецкую народную республику оценил результаты ремонтно-восстановительных работ на подшефных территориях. Делегация во главе с Андреем Гнеушевым побывала в Харцызском и Иловайском округах, где в 2025 году была продолжена модернизация объектов социальной сферы и дорожного хозяйства, инженерной и коммунальной инфраструктуры.

«Каждая поездка на Донбасс, на наши подшефные территории, – это, в первую очередь, встречи с людьми, чью жизнь мы стараемся сделать комфортнее. В этом году Нижегородская область проводила работы на 245 объектах, и мы на 100 процентов выполнили наши планы. На базе Дома народного единства у нас в Нижнем работает проектный офис по реализации специального инфраструктурного проекта на территории ДНР. Наши специалисты постоянно взаимодействуют с местными органами власти и координируют работу подрядчиков, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. Мы видим, как жители возвращаются к нормальной мирной жизни и радуемся вместе с ними», - отметил Андрей Гнеушев.

В Иловайске в несколько этапов было отремонтировано здание городской библиотеки, где также размещаются школа искусств и МФЦ. Приведен в порядок и самый большой в городе детский сад №17. Выполнен ремонт кровель в жилых домах и учреждениях социальной сферы.

 «За последние три года изменения в нашем городе произошли значительные. Он преобразился примерно на 70 процентов, если сравнивать с последствиями событий 2014 года, когда в результате обстрелов была повреждена инфраструктура. В этом году нам удалось установить остановочные павильоны, капитально отремонтировать дороги, привести в порядок кровли в дошкольных учреждениях. Очень многое смогли сделать, чтобы улучшилось качество жизни в нашем городе», - рассказала заместитель главы г.о. Иловайск Елена Кочетова.

В Харцызске обновлены здание поликлиники, центра детского и юношеского творчества, детского социального центра. В поселке Троицко-Харцызске в рекордные сроки восстановлен клуб «Шахтер», который является единственным местом культурного досуга. 

Также Андрей Гнеушев осмотрел памятник культурного наследия – арку парка им. А.П. Чехова, где в этом году приступили к ремонтным работам, и здание будущего филиала КУПНО.

«Мы очень благодарны шефу-региону, который оказывает неоценимую помощь в достаточно непростое время. Были проведены работы по ремонту многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Также оказана серьезная поддержка в части содержания магистралей теплоснабжения, водоводов», - подчеркнул заместитель главы г.о. Харцызск Виталий Легчилин. 

 

Помимо этого, ключевой задачей была подготовка домов и коммунального хозяйства на подшефных территориях к отопительному сезону. Также серьезное внимание было уделено жизненно необходимой инфраструктуре: благодаря ремонту водопровода «Иловайск–Харцызск»  сокращены потери и улучшена подача воды, а в Харцызске впервые с 1969 года проведены капитальные работы на очистных сооружениях.    

«Ремонтные работы на комплексе очистных сооружений ведутся с 2022 года. На сегодняшний день отремонтировано две секции аэротенков, первичный и два вторичных отстойника. Также смонтирована новая гидролизная установка. Все это позволяет улучшить качество очистки сточных вод», - сообщила начальник филиала «Харцызское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» Наталья Зайцева.

Важным направлением сотрудничества Нижегородской области и подшефных округов Донбасса в год 80-летия Великой Победы стало сохранение исторической памяти. В ходе визита нижегородская делегация посетила реконструированные мемориальные комплексы и отдала дань памяти и уважения героям, защищавшим эту землю.

Также Андрей Гнеушев провел встречи с руководителями Харцызского и Иловайского округов, на которых обсуждались вопросы сотрудничества для возвращения этих территорий к мирной комфортной жизни, а также планы на 2026 год. В свою очередь, представители муниципальных образований ДНР отметили серьезный вклад шефа-региона в развитие территорий, повышение качества жизни, высокое качество работ и профессиональный подход нижегородцев к делу.

Напомним, в 2022 году Нижегородская область как регион-шеф начала помогать двум городам ДНР - Харцызску и Иловайску. В 2025 году нижегородцы приступили к работам по восстановлению поселка Мангуш.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

