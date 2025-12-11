Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Энергетики раскопали центр Нижнего Новгорода без разрешения

11 декабря 2025 07:00 Общество
Энергетики раскопали центр Нижнего Новгорода без разрешения

На улице Варварской в Нижнем Новгороде начались масштабные земляные работы. Практически вся улица в районе тротуаров оказалась раскопана, что мешает движению горожан.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля, работы ведёт ПАО "Россети Центр и Приволжье". При этом компания не получила официального ордера на проведение земляных работ.

Из-за отсутствия разрешения компания будет привлечена к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что завершение благоустройства Губернаторского сада перенесут на первую половину 2026 года.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Дороги Ремонтные работы
