Энергетики раскопали центр Нижнего Новгорода без разрешения

На улице Варварской в Нижнем Новгороде начались масштабные земляные работы. Практически вся улица в районе тротуаров оказалась раскопана, что мешает движению горожан.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля, работы ведёт ПАО "Россети Центр и Приволжье". При этом компания не получила официального ордера на проведение земляных работ.

Из-за отсутствия разрешения компания будет привлечена к административной ответственности.

