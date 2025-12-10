Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Автоюрист Воропаев разъяснил, реально ли обязать электросамокатчиков сдавать ПДД

10 декабря 2025 17:02 Общество
Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал предложение сенатора Артема Шейкина о введении обязательного тестирования на знание правил дорожного движения для пользователей электросамокатов. Он поддержал инициативу, но отметил сложность её реализации.

Воропаев в разговоре с 360.ru указал, что проблема заключается в контроле над пользователями. В случае с арендными самокатами, используемыми через крупные сервисы, проверка знаний правил не составит труда. Однако как быть с владельцами личных электросамокатов или тех, что арендуются не через глобальные платформы? Этот вопрос остаётся открытым.

Кроме того, Воропаев выразил опасения, что проведение экзаменов для большого количества людей может вызвать затруднения. Это связано с необходимостью организации тестирования, проверки результатов и обеспечения объективности процесса.

Ранее депутаты Государственной Думы также обратились к министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить курьерам передвигаться по тротуарам на электросамокатах: это позволило бы существенно повысить безопасность пешеходов.

Напомним, Нижегородская область по итогам девяти месяцев 2025 года заняла четвёртое место в России по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, гироскутеры и моноколёса. Наш регион по данному пкоазателю уступает лишь Москве, Костромской области и Санкт-Петербургу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных