Карантин из-за опасного сорняка отменили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Шатковском районе снят карантинный режим, введенный из-за опасного сорняка — амброзии полыннолистной. Решение принято управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 8 декабря 2025 года. Об этом сообщила его пресс-служба.

Ограничения ввели на территории предприятия ООО "Алтекс" площадью 28 гектаров еще в 2012 году после проведения фитосанитарных обследований. В 2021 году для собственника земли были разработаны специальные мероприятия по ликвидации сорняка, реализация которых находилась под постоянным контролем ведомства.

За последние три года специалисты не обнаружили на территории ни одного сорняка, что и позволило снять карантинные ограничения.

В управлении добавили, что амброзия полыннолистная — опасный карантинный сорняк, способный быстро засорять сельскохозяйственные угодья, огороды, пастбища, луга и обочины дорог. Эффективная борьба с растением возможна только до начала его цветения, а наилучшим методом считается удаление с корнем.

Напомним, летом на территории Нижегородской области вводился карантин из-за ясеневой изумрудной златки и повилики.