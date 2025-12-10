Вторую полосу откроют на старом Борском мосту в конце декабря Общество

Вторую полосу старого Борского моста планируют открыть для транспорта в конце декабря. Об этом сообщает телеканал ННТВ.

Отмечается, что на объекте побывали специалисты Главного управления автомобильных дорог региона совместно с подрядной организацией. Они оценили ход ремонтных работ.

Первый замдиректора ГУАД Александр Денисов сообщил, что в двадцатых числах декабря планируется убрать временную схему движения. После этого транспорт будет двигаться по проектной схеме — по две полосы в каждом направлении. В настоящее время движение транспорта осуществляется по одной полосе, что создает определенные неудобства для автомобилистов.

После ввода в эксплуатацию обеих полос ремонтные мероприятия на мосту продолжатся. В 2026 году планируется приступить к восстановлению опорной части конструкции. При этом движение перекрывать не будут.

Ранее сообщалось, что новый Борский мост могут начать ремонтировать в 2026 году.