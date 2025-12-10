Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2025 16:43Роддом №1 в Нижнем Новгороде закроется до 6 января
10 декабря 2025 16:07Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 16:04Нижегородские соцучастковые устроили автопробег в честь Дня Героев Отечества
10 декабря 2025 15:55Опубликованы точные адреса елочных базаров в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 14:46Поправки в закон о добыче животных готовят в Нижегородской области
10 декабря 2025 14:38Нижегородская область — в лидерах по объему введенных коммунальных сетей
10 декабря 2025 14:29МФЦ для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 13:47Нижегородская дума отклонила новый порядок использования контейнерных площадок
10 декабря 2025 13:30ООО "Столица авто" выиграло конкурсы на три маршрута в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 13:13Движение по Заречному бульвару ограничат до 1 февраля
Общество

Роддом №1 в Нижнем Новгороде закроется до 6 января

10 декабря 2025 16:43 Общество
Роддом №1 в Нижнем Новгороде закроется до 6 января

Роддом №1 в Нижнем Новгороде закроется на ежегодную мойку с 8:00 23 декабря, сообщили в самом учреждении. 

Возобновить работу после плановой дезинфекции планируется в 8:00 6 января. 

Дублером первого роддома на период закрытия станет роддом №4. 

Ранее появились слухи о закрытии роддома в Сергачской ЦРБ. Но их опровергли

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье роддом Рождаемость
Поделиться:
Новости по теме
03 сентября 2025 12:28Бесплатный Wi-Fi заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска
29 августа 2025 10:54Нижегородский роддом впервые провел роды в воде
30 апреля 2025 16:10Занятия для будущих отцов проводятся в роддоме №4 Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных