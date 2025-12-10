Роддом №1 в Нижнем Новгороде закроется до 6 января Общество

Роддом №1 в Нижнем Новгороде закроется на ежегодную мойку с 8:00 23 декабря, сообщили в самом учреждении.

Возобновить работу после плановой дезинфекции планируется в 8:00 6 января.

Дублером первого роддома на период закрытия станет роддом №4.

Ранее появились слухи о закрытии роддома в Сергачской ЦРБ. Но их опровергли.