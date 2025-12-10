Вторая "Клиника памяти" начала работать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начала работу вторая "Клиника памяти". Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Он отметил, что программа направлена на профилактику деменции, поддержание когнитивных способностей, а также сохранение интеллектуальной и социальной активности. Пройти бесплатный шестинедельный курс реабилитации могут пожилые пациенты 30-й поликлиники Советского района.

Прием ведут специалисты психиатрической больницы №1 — опытные психиатры и психотерапевты. После проведения нейропсихологического тестирования пациентам предлагают четыре недели тренингов и специальных упражнений.

"Проект рассчитан на тех нижегородцев, кто не готов обращаться в психиатрическую клинику. На психотерапевтических занятиях участникам помогают справиться с тревожностью, социальными страхами и подавленным состоянием. При необходимости назначается медикаментозная поддержка для коррекции нарушений памяти", — рассказала главный врач 30-й поликлиники Любовь Трефилова.

Записаться на бесплатную реабилитацию можно по телефону +7-831-422-25-27 или по направлению от невролога поликлиники №30.

Напомним, что первая "Клиника памяти" начала работу в 2021 году на базе 7-й поликлиники в Верхних Печерах.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в регионе может увеличится с 72 лет в 2025 году до 73,4 года в 2028-м.