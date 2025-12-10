Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2025 18:10Первая мощная метель накроет Нижегородскую область
10 декабря 2025 18:04Андрей Гнеушев оценил результаты работы Нижегородской области на подшефных территориях в ДНР
10 декабря 2025 17:42Вторая "Клиника памяти" начала работать в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 17:25Вторую полосу откроют на старом Борском мосту в конце декабря
10 декабря 2025 17:02Автоюрист Воропаев разъяснил, реально ли обязать электросамокатчиков сдавать ПДД
10 декабря 2025 16:43Роддом №1 в Нижнем Новгороде закроется до 6 января
10 декабря 2025 16:07Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 16:04Нижегородские соцучастковые устроили автопробег в честь Дня Героев Отечества
10 декабря 2025 15:55Опубликованы точные адреса елочных базаров в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 14:46Поправки в закон о добыче животных готовят в Нижегородской области
Общество

Вторая "Клиника памяти" начала работать в Нижнем Новгороде

10 декабря 2025 17:42 Общество
Вторая Клиника памяти начала работать в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начала работу вторая "Клиника памяти". Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

Он отметил, что программа направлена на профилактику деменции, поддержание когнитивных способностей, а также сохранение интеллектуальной и социальной активности. Пройти бесплатный шестинедельный курс реабилитации могут пожилые пациенты 30-й поликлиники Советского района.

Прием ведут специалисты психиатрической больницы №1 — опытные психиатры и психотерапевты. После проведения нейропсихологического тестирования пациентам предлагают четыре недели тренингов и специальных упражнений.

"Проект рассчитан на тех нижегородцев, кто не готов обращаться в психиатрическую клинику. На психотерапевтических занятиях участникам помогают справиться с тревожностью, социальными страхами и подавленным состоянием. При необходимости назначается медикаментозная поддержка для коррекции нарушений памяти", — рассказала главный врач 30-й поликлиники Любовь Трефилова.

Записаться на бесплатную реабилитацию можно по телефону +7-831-422-25-27 или по направлению от невролога поликлиники №30.

Напомним, что первая "Клиника памяти" начала работу в 2021 году на базе 7-й поликлиники в Верхних Печерах. 

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в регионе может увеличится с 72 лет в 2025 году до 73,4 года в 2028-м.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Пенсионеры
Поделиться:
Новости по теме
03 декабря 2025 12:14Названо число долгожителей в Нижегородской области
30 ноября 2025 12:30Нижегородцам предлагают принять участие в конкурсе лучших практик для старшего поколения
02 октября 2025 12:49300 человек стали участниками образовательной программы "Активное долголетие" в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных