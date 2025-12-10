Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцам рассказали, можно ли садиться рядом с водителем в маршрутках

10 декабря 2025 18:58
Нижегородцам рассказали, можно ли садиться рядом с водителем в маршрутках

Фото: Александр Воложанин

Пассажирам не запрещено садиться на переднее сиденье рядом с водителем в автобусах среднего класса. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации, отвечая на запрос ИА "НТА-Приволжье"

Рречь идет о месте, расположенном справа от водителя. Однако при его использовании необходимо обязательно пристегнуться ремнем безопасности.

Проблема загруженности общественного транспорта особенно актуальна в часы пик, когда пассажиры стремятся занять каждое свободное место. В автобусах небольшого размера, таких как ПАЗ, рядом с водителем часто имеется дополнительное сиденье. При этом одни водители разрешают его использовать, другие — намеренно ограничивают доступ, используя ремни, цепи или даже подручные средства вроде швабры. Это, в свою очередь, снижает общую вместимость транспорта.

Напомним, ранее стало известно, что автопарк Нижнего Новгорода пополнился 50 новыми автобусами. Из них 30 уже начали курсировать по маршрутам №82, 91, 45 и 78.

Сообщалось также, что нижегородские маршруты переводят на автобусы большего класса. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных