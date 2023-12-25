Несколько автомобилей сгорели на Волжской набережной под утро 10 января

Фото:
Сегодня под утро на Волжской набережной спасатели МЧС тушили горящие автомобили. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, сообщение о возгорании транспортного средства возле дома 8 к.1 поступило в 4:47.
В результате пожара полностью сгорели два автомобиля, ещё две машины обгорели частично.
На месте работали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
Погибших и пострадавших нет, добавили в ГУ МЧС по Нижегородской области. Причину пожара предстоит установить дознавателям.Ранее сообщалось, что кафе "Самурай" сгорело в парке "Швейцария".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+