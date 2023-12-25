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Происшествия

Несколько автомобилей сгорели на Волжской набережной под утро 10 января

10 января 2024 10:36  [86] Происшествия

Фото: Telegram-канал Нижний Новгород с огоньком

Сегодня под утро на Волжской набережной спасатели МЧС тушили горящие автомобили. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, сообщение о возгорании транспортного средства возле дома 8 к.1 поступило в 4:47.

В результате пожара полностью сгорели два автомобиля, ещё две машины обгорели частично.

На месте работали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Погибших и пострадавших нет, добавили в ГУ МЧС по Нижегородской области. Причину пожара предстоит установить дознавателям.

Ранее сообщалось, что кафе "Самурай" сгорело в парке "Швейцария".

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Теги:
МЧС Пожар
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