Несколько автомобилей сгорели на Волжской набережной под утро 10 января Происшествия

Фото: Telegram-канал Нижний Новгород с огоньком

Сегодня под утро на Волжской набережной спасатели МЧС тушили горящие автомобили. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, сообщение о возгорании транспортного средства возле дома 8 к.1 поступило в 4:47.

В результате пожара полностью сгорели два автомобиля, ещё две машины обгорели частично.

На месте работали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Погибших и пострадавших нет, добавили в ГУ МЧС по Нижегородской области. Причину пожара предстоит установить дознавателям.