Свет и воду отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 12 января Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 12 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по Казанскому шоссе: № 19 к1, 21, 21/1, 21/2.

В Сормовском районе с 9:00 до 13:00 будет обесточен многоквартирный дом №158 на ул. Коминтерна.

В Канавинском районе с 9:00 до 18:00 отключение электричества запланировано в посёлке Володарский: ул. Артемовская, 27, 29; Врачебный пер., 1, 2, 3; ул. Зелёная, 12, 16, 18; ул. Климовская, 38-55; Курганский пер., 1, 2, 4, 5, 10, 46; ул. Ладыгина, 33, 37, 48, 52; ул. Муромская, 3, 5, 6, 7, 17, 20, 22-49; ул. Немировича-Данченко, 25, 36, 37, 39, 44, 46, 48; Саратовский пер., 9, 10; ул. Спартака, 24, 26-35, 28/2; ул. Украинская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-36, 38, 40, 42, 44, 46.

Кроме того, с 9:00 до 18:00 в этом микрорайоне будет отключено холодное водоснабжение в многоквартирных домах, расположенных по адресам: пер. Костромской, 1; ул. Архимеда, 14а, 15, 17, 19; ул. Зеленодольская, 56; ул. Красина, 12, 16.