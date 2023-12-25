Минград утвердил документацию для развития поселка Новинки Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минград Нижегородской области утвердил разработанную градостроительную документацию для развития территории в поселке Новинки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, площадь территории в границах улиц Шоссейная, Гагарина, Богородская, Магистральная, Нижегородская, Северная и Дружная составляет 658 га.

80% территории составляют необрабатываемые поля, а 20% - в основном малоэтажные жилые дома, коттеджный поселок, две школы и два детсада.

Здесь до 2040 года планируется создать 3-4-этажную жилую застройку с несколькими домами в 5 этажей и общественными пространствами.

Также запланировано строительство трех школ (одной на 1100 мест и двух на 1500 мест), шести детских садов (пяти на 240 мест и одного на 150 мест), детской поликлиники на 250 посещений в смену и двух взрослых медучреждений на 250 и 200 посещений, четырех раздаточных пунктов молочных кухонь, пожарного депо, спортивного комплекса.

Предполагается, что на этой территории смогут поселиться 37 тысяч человек. Общая площадь жилой застройки составит 2,1 млн кв. м.

Кроме того, здесь запланировано размещение логистического комплекса, строительство и реконструкция более 85 км дорог.

Ранее сообщалось, что редевелопмент Черниговской набережной до Молитовского моста завершат к 2029 году.