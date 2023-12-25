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Общество

Более 900 вещей потеряли в нижегородском общественном транспорте в 2023 году

15 января 2024 11:44  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о вещах, которые забывали нижегородцы в общественном транспорте в 2023 году.

Согласно информации, в прошлом году в Центр развития транспортных систем поступило 937 обращений по вопросам утерянных вещей.

Чаще всего пассажиры забывали сумки и пакеты с личными вещами, документы, транспортные и банковские карты, ключи, перчатки, зонты, учебники и школьные принадлежности, ювелирные изделия, а также телефоны.

Среди необычных забытых вещей отмечаются палки для скандинавской ходьбы, пакет с удобрениями, детское кресло, теннисная ракетка, набор шампуров, решетка для мангала, спиннинг.

Сообщить о забытой вещи можно по номеру телефона: 422-28-25.

Ранее сообщалось, что безбилетников в Нижнем Новгороде в декабре чаще всего выявляли на маршруте А-3.

Также напомним, что автобус А-90 сохранил лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде в декабре.

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Теги:
Общественный транспорт
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