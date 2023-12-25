Частичное отключение от систем ЖКХ произойдёт в шести районах Нижнего Новгорода Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 16 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 7:34 до 14:00 отключено электричество по адресам: ул. Агрономическая, 116, 118; ул. Ванеева, 109-135 (нечет.); ул. Верхнеудинская, 35-40; ул. Гужевая, 1-28, 30-40а (чет.);ул. Канашская, 52а, 53, 53а, 53б, 53а; ул. Карельская, 3-14, 16-26 (чет.); ул. Кузнечихинская, 2, 4, 6, 6а, 8; Прудный пер., 16, 18, 20-24; ул. Рыбинская, 65, 67, 67, 88, 90, 92.

Также отключения будут производится с 9:00 до 17:00 на ул. Медицинская,16, 24, 26; ул. Нартова, 27, 29, 31.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся все дома на ул. Большая Окружная, 30 лет Октября; на ул. Воронежской - дома 1-8, 10, 12; ул. Горной, 9, 22; ул. Кулебакской, 1-10а; ул. Лукояновской, 1-12; ул. Салтыкова-Щедрина, 1-11; ул. Смежной, 1-13; ул. Туранской, 1-5, 8; ул. Шахунской, 1-13.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: 1-й Осташковский пер., 1-10; 2-й Осташковский пер., 2, 3, 4; ул. Горная, 45; Осенний проезд, 1-11; ул. Шатковская, 3а (автоцентр "Гранд"), 2б (школа №140); ул. Широтная, 25а (метеостанция).

Также сообщается, что с 11:00 до 13:00 будет отключено отопление на ул. Елисеева в домах 7 и 7а, и горячая вода - на ул.Тропинина, 4а, 2, 2а и пр.Гагарина, 105, 103.

В Сормовском районе с 9:00 до 13:00 обесточен один многоквартирный дом на ул. Коминтерна, 158.

С 8:00 до 14:00 отключат центральное отопление на ул.Исполкома, 8, 9.

В Канавинском районе с 12:00 до 17:00 свет отключат на Московском шоссе в домах № 31, 33, 35, 37.

В Нижегородском районе с 9:00 до 15:00 будет отключено центральное отопление в микрорайоне Усиловский: ул.Ковровская, 45, 47, 49, ул. Радужная, 3

Помимо того, Кстовский РЭС предупредил о возможном отключении электроэнергии с 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 в деревнях Нижнего Новгорода: Анкудиновка, ул. Мира; Афонино, Казанское шоссе, Верхне-Печерская слобода; Кузнечиха; Кузьминка - ул. Полевая, Талалушкина, Чкалова; Никульское - ул. Зелёная, Садовая, Центральная; Новопокровское.