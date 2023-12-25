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Общество

Депутаты одобрили проведенную КУГИ работу по передаче бесхозных инженерных сетей специализированным организациям Нижнего Новгорода

17 января 2024 18:46  [39] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

17 января 2024 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству. Одним из рассматриваемых вопросов стала передача бесхозных сетей инженерной инфраструктуры на обслуживание специализированным организациям города в текущем году.

По информации комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ), в муниципальную собственность планируется принять 691 бесхозный объект по теплу, электричеству, газу, водоснабжению и водоотведению, а также ливневой канализации, дорог и мостов.

"В свете повторяющихся аварийных ситуаций на бесхозных сетях инженерной инфраструктуры у всех депутатов этот вопрос вызывает максимальную обеспокоенность. Нам хотелось бы акцентировать внимание КУГИ на том, что число брошенных сетей должно сокращаться и в конечном итоге сводиться к нулю. Сегодня мы услышали оптимистичный прогноз, что в рамках ближайших двух-трех лет этот вопрос будет закрыт", - прокомментировал председатель постоянной комиссии Карим Ибрагимов.

Также на комиссии была представлена информация профильных департаментов администрации города по уборке снега, в которой ежедневно задействовано порядка 655 единиц коммунальной техники и более 1000 человек. Во дворах работают около 2900 дворников, привлекается 215 единиц техники. В периоды обильных снегопадов ресурсы увеличиваются.

Относительно утилизации снега было отмечено следующее. С начала зимы с городских дорог вывезено 667 тыс. кубометров снега, из них 102 тыс. м3 - только за новогодние праздники. Используются обе станции снеготаяния, расположенные в Советском и Нижегородском районах.

"В целом доклад удовлетворил. Городские магистрали убираются достаточно хорошо. Есть вопросы к организации и качеству уборки придомовых территорий в части работы ДУКов и ТСЖ. При этом мы наблюдаем своевременную реакцию на замечания. К примеру, увеличено число средств малой механизации, что дает возможность быстро производить расчистку тротуаров", - сказал Карим Ибрагимов.

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Теги:
Гордума Городское хозяйство
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