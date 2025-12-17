Опубликован график работы нижегородской канатки в новогодние праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

Опубликован график работы нижегородской канатной дороги через Волгу в новогодние праздники. Особое расписание будет действовать с 30 декабря по 11 января, сообщается на сайте воздушной переправы.

Так, 30 декабря прокатиться на канатке можно будет с 6:45 до 21:00, а 31 декабря — с 9:00 до 20:00. При этом 1 января переправа будет работать с 12:00 до 22:00.

Со 2 по 8 января график следующий: 9:00 — 22:00.

С 9 по 9 января канатная дорога будет доступна с 6:45 до 22:00. А 11 января — с 9:00 до 22:00.

Добавим, что с 31 декабря по 11 января регламентных работ на переправе не будет. С 12 января она заработает в обычном режиме.

