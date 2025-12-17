Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2025 10:04Охрану нижегородских школ усилят после ножовщины в Подмосковье
17 декабря 2025 09:49Опубликован график работы нижегородской канатки в новогодние праздники
17 декабря 2025 09:36Прокуратура нашла почти 40 нарушений при ремонте Городецкого гидроузла
17 декабря 2025 09:15Подрядчик начал начал ремонт поврежденного моста через Оку в Павлове
17 декабря 2025 09:00"Катушка" откроется в Автозаводском парке 17 декабря
17 декабря 2025 08:00Ели у Автозаводского универмага проверят после сообщений об их "вырубке"
16 декабря 2025 19:21Министр Пучков объяснил необходимость перехода нижегородских школ на MAX
16 декабря 2025 19:09Нижегородцам запретили ловить налима до 31 января
16 декабря 2025 18:17Опубликован эскиз глэмпинг-парка и гостиницы на полуострове Печерские пески
16 декабря 2025 18:03Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде: как это было
Общество

Подрядчик начал начал ремонт поврежденного моста через Оку в Павлове

17 декабря 2025 09:15 Общество
Подрядчик начал начал ремонт поврежденного моста через Оку в Павлове

Фото: минтранс Нижегородской области

В Павловском округе Нижегородской области стартовали восстановительные работы на наплавном мосту через Оку. Об этом сообщили в региональном минтрансе. 

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря сильный ледоход повредил элементы наплавного моста. В результате движение по переправе Павлово–Тумботино было временно приостановлено. На период ремонта организована бесплатная паромная переправа. Она обеспечивает транспортировку пассажиров и автомобилей через реку до полного восстановления моста.

В ведомстве отметили, что ГУАД совместно с местной администрацией выработали техническое решение по устранению повреждений. Подрядчик занялся демонтажом разрушенных конструкций берегового устоя.

Ранее сообщалось, что на работу паромной переправы Павлово–Тумботино в 2026 году выделено 42 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Павловский район Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2025 12:40Ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно
29 октября 2025 14:04Ремонт моста у Высоковской церкви в Нижнем Новгороде закончат до конца года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных