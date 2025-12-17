Подрядчик начал начал ремонт поврежденного моста через Оку в Павлове

Фото:
В Павловском округе Нижегородской области стартовали восстановительные работы на наплавном мосту через Оку. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря сильный ледоход повредил элементы наплавного моста. В результате движение по переправе Павлово–Тумботино было временно приостановлено. На период ремонта организована бесплатная паромная переправа. Она обеспечивает транспортировку пассажиров и автомобилей через реку до полного восстановления моста.
В ведомстве отметили, что ГУАД совместно с местной администрацией выработали техническое решение по устранению повреждений. Подрядчик занялся демонтажом разрушенных конструкций берегового устоя.
Ранее сообщалось, что на работу паромной переправы Павлово–Тумботино в 2026 году выделено 42 млн рублей.
