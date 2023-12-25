Мост в районе станции "Петряевка" возведут только при строительстве ВСМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Путепровод в районе станции "Петряевка" в Нижнем Новгороде появится только при строительстве ВСМ-2. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Андрея Ермолаева.

Согласно информации, участок под развязку находится в ведении администрации Нижнего Новгорода.

Согласно генплану, путепровод над железнодорожными путями в этом месте должен появиться до 2030 года за счет местного бюджета, однако из-за дороговизны проекта его строительство сейчас невозможно.

С 2019 по 2022 годы правительство Нижегородской области направляло в Минтранс РФ и Федеральное дорожное агентство список мероприятий по строительству в 2019—2025 годах путепроводов в местах пересечения ж/д путей и автомобильных дорог, на которые нужны федеральные деньги. В этот список вошел и путепровод в районе станции "Петряевка". В 2022 году Минтранс РФ учет предложения администрации Нижнего Новгорода.

На данный момент финансирование проекта из федерального бюджета не подтверждено.

Согласно проекту высокоскоростной магистрали "Москва — Казань — Екатеринбург" (ВСМ-2), протяженность путепровода у станции "Петряевка" должна составить 526 метров.

"Учитывая высокую стоимость строительства данного объекта, отсутствие источников его финансирования, а также намерения правительства РФ вернуться будущем к реализации планов по продолжению строительства высокоскоростных магистралей ВСМ-1 и ВСМ-2, строительство путепровода целесообразно реализовывать в рамках строительства ВСМ-2", — отметил Андрей Ермолаев.

Напомним, строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" через Нижний Новгород было отложено в 2020 году в связи "большой финансовой емкостью".

Принять решение о реализации проекта планировалась в 2022 году. В прошлом году нижегородский Минтранс сообщил, что проект приостановлен.

В августе текущего года президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства ВСМ до Нижнего Новгорода. Сейчас РЖД проводит предпроектные исследования для магистрали.