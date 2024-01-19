Свет и ГВС отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 22 января Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 22 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение света по адресам: наб. Гребного канала, 8, 11, 11а, 15; ул. Слободская, 300-349, 352, 488, 489, 495; слобода Подновье, 282, 288-295, 297-330, 344, 491, 496, 498А, 500-532; слобода Печеры, 77, 85, 110, 112А, 114, 150А

В Канавинском районе с 8:00 до 13:00 электричество будет отключено на ул. Зеленодольская в домах 130-146; ул. Николая Пахомова, 63-71; ул. Симферопольская, 18.

Кроме того, с 13:00 до 17:00 света не будет на Сортировке: ул.Декабристов, 10, 12, 14, 16, 18, 32, 33, 34, 37, 50, 84, 86; ул. Линейная, 14, 16; ул. Рижская, 3-10; ул. Семафорная, 1; ул.Щорса, 3, 5, 7, 9; а также в посёлке Володарского: ул. Жуковского, 2а-6; ул. Зеленодольская, 65а; ул. Ладыгина ул; 4, 6; ул. Немировича-Данченко, 3, 4, 5, 6; ул. Николая Пахомова, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52; ул. Тамбовская, 4; пер. Туркменский, 2а, 3, 4, 5, 6.

В Советском районе с 9:00 до 13:00 без горячей воды останутся несколько многоквартирных домов по адресам: ул. Студёная, 78, 80; ул. Невзоровых, 1.