Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 января 2024 11:51  [38] Еще один Центр военно-патриотического воспитания появится в Нижнем Новгороде
22 января 2024 11:35  [68] Студенты смогут задать вопросы по стипендии главы Нижнего Новгорода 23 января
22 января 2024 11:14  [103] Акция ГИБДД "Иностранный водитель" пройдёт в Нижнем Новгороде 23-25 января
22 января 2024 11:02  [90] Юные нижегородцы смогут принять участие в отборе на музыкальный проект "Ты супер!"
22 января 2024 10:31  [124] Дни открытых дверей пройдут в НГПУ имени Козьмы Минина 27-28 января
22 января 2024 10:12  [134] Небольшое потепление придет в Нижний Новгород на этой неделе
22 января 2024 09:58  [124] Городские электрички Нижнего Новгорода в 2023 году перевезли 1,5 млн пассажиров
22 января 2024 09:40  [141] Нижегородская область заняла 27 место в федеральном рейтинге по уровню преступности
22 января 2024 09:15  [138] Свет и ГВС отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 22 января
21 января 2024 17:35  [309] Колокольню Георгия Победоносца восстановят в Лысково
Общество

Акция ГИБДД "Иностранный водитель" пройдёт в Нижнем Новгороде 23-25 января

22 января 2024 11:14  [103] Общество

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода на текущей рабочей неделе проведёт оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого будет пресекать нарушения ПДД "иностранными водителями". Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии с законом "О безопасности дорожного движения" юрлицам и индивидуальным предпринимателям запрещается допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений с соответствующими категориями.

Стоит отметить, что данный запрет не распространяется на граждан Киргизии, а также русскоговорящих граждан Белоруссии, Южной Осетии, Казахстана и Абхазии.

Если компания нанимает на работу иностранного водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения, то его действия подпадают под ст. 12.32.1 КоАП РФ, что предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года на дорогах Нижнего Новгорода по вине нетрезвых водителей произошло более 50 ДТП, в которых погибли 5 человек.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД Общественный транспорт Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph