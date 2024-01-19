Акция ГИБДД "Иностранный водитель" пройдёт в Нижнем Новгороде 23-25 января Общество

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода на текущей рабочей неделе проведёт оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого будет пресекать нарушения ПДД "иностранными водителями". Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии с законом "О безопасности дорожного движения" юрлицам и индивидуальным предпринимателям запрещается допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений с соответствующими категориями.

Стоит отметить, что данный запрет не распространяется на граждан Киргизии, а также русскоговорящих граждан Белоруссии, Южной Осетии, Казахстана и Абхазии.

Если компания нанимает на работу иностранного водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения, то его действия подпадают под ст. 12.32.1 КоАП РФ, что предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля 2024 года

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года на дорогах Нижнего Новгорода по вине нетрезвых водителей произошло более 50 ДТП, в которых погибли 5 человек.