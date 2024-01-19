Инженера ДУКа в Нижнем Новгороде будут судить за травму несовершеннолетнего

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Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении главного инженера одной из управляющих компаний Советского района Нижнего Новгорода,.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского СУ СК, мужчину обвиняют по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)

По версии следствия, главный инженер УК достоверно знал о ненадлежащем состоянием фасада многоквартирного дома. При этом обвиняемый не осуществил надлежащий контроль за состоянием конструкции, и не принял мер по устранению нарушений.

В результате 5 июня 2023 года на ногу 9-летнего мальчика возле дома на ул. Мечтателей упал фрагмент стенки облицовочного кирпича, что привело к травматической ампутации ногтевой фаланги пальца правой стопы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что трех нижегородцев будут судить за незаконный оборот наркотиков объемом 56 кг.

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