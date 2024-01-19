Автомобиль сгорел на проезжей части в Канавинском районе

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Вечером 23 января в Канавинском районе, на проезжей части напротив стадиона "Нижний Новгород", произошло возгорание легкового автомобиля.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило в 18:49 по единому номеру вызова служб экстренного реагирования "112".
На место прибыл пожарный расчёт, который потушил пылающую посреди дороги машину. У автомобиля выгорели пространство капота и частично салон.
В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет.
Предварительной причиной происшествия стала техническая неисправность.Напомним, несколько автомобилей сгорели на Волжской набережной.
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