Автомобиль сгорел на проезжей части в Канавинском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Вечером 23 января в Канавинском районе, на проезжей части напротив стадиона "Нижний Новгород", произошло возгорание легкового автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило в 18:49 по единому номеру вызова служб экстренного реагирования "112".

На место прибыл пожарный расчёт, который потушил пылающую посреди дороги машину. У автомобиля выгорели пространство капота и частично салон.

В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной происшествия стала техническая неисправность.