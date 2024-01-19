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Общество

Члены депутатского объединения "Единой России" в Гордуме закреплены за работами на объектах в рамках проекта "Вам решать!"

24 января 2024 13:39  [101] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

23 января состоялось первое в этом году Собрание депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе Нижнего Новгорода под председательством Евгения Костина. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Участники онлайн встречи подвели итоги XXI партийного съезда, обсудили первоочередные задачи и планы на текущий год. В своей работе отделения партии по всей стране ориентируются, прежде всего, на приоритеты, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, в числе которых укрепление экономики, развитие социальной сферы, импортозамещения, продолжение реализации Народной программы "Единой России". В течение февраля и марта текущего года пройдет отчетная кампания депутатов по итогам работы в рамках программы за 2023 год.

Одной из основных тем повестки дня Собрания депутатского объединения стал губернаторский проект "Вам решать!". По Нижнему Новгороду в текущем году планируется реализовать 69 из 87 представленных на голосование объектов, лидерами которого среди районов города стали Автозавод (24141 голос), Сормово (15800 голосов) и Канавино (14883 голоса). Всего в голосовании приняли участие более 110 тыс. жителей. По количеству заявленных инициатив самыми востребованными направлениями стали "Наши дороги", "Молодежная политика" и "Всё лучшее детям!".

В районном рейтинге по числу проектов-победителей ведущая позиция сохраняется за Автозаводским районом, на территории которого в 2024 году будет реализовано 14 проектов. На втором месте – Сормово (11 проектов) и на третьем – Советский район (10 проектов). Статистика по остальным районам относительно числа проектов такова: Ленинский – 9, Канавинский – 8, Нижегородский – 7, Московский – 6 и Приокский – 4.

Решением Собрания члены депутатского объединения в соответствии с избирательными округами закреплены за строящимися и реконструируемыми объектами в рамках проекта "Вам решать!" в целях контроля за ходом работ во взаимодействии с жителями районов города.

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Теги:
Вам решать! Гордума Единая Россия
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