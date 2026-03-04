Юрий Станкевич проверил состояние школы и поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич посетил самую большую школу региона и модернизированную детскую поликлинику, а также поздравил матерей героев с 8 Марта.

Партийный десант начался с визита в школу № 189. Здание открыло свои двери для учеников 1 сентября 2025 года. Школа площадью почти 30 тысяч квадратных метров рассчитана на 1600 мест. Проект реализован по концессионному соглашению в рамках национального проекта «Образование» (прим.: новое название — «Молодежь и дети»).

В учреждении созданы современные условия для учёбы и развития: шесть блоков разной этажности, просторные классы на 25 человек, три спортивных зала, собственная лыжная база, актовый зал, специализированные кабинеты химии, физики, астрономии, а также учебный блок для детей с расстройством аутистического спектра. В столовой два обеденных зала на 312 и 500 мест.

«Знаете, я бы каждому директору школы в Нижнем Новгороде пожелала такое учреждение, где не болит голова о том, течёт крыша или не чищен снег. Здесь я занимаюсь исключительно образовательным процессом и детьми — тем, чего директору порой так не хватает. Сегодня мы показали комиссии все наши яркие локации: просторную столовую; современную библиотеку с выходом в интернет, мастер-классами, ноутбуками и интерактивными досками; медицинский кабинет, оснащённый по последнему слову техники, — там есть даже специальное оборудование для экстренных ситуаций. И мне было особенно приятно, что депутат обратил внимание на нашу просьбу о большом светодиодном экране. Надеюсь, нам его подарят. Спасибо большое!» — рассказала директор МБОУ «Школа № 189» Ирина Довгаль.

Далее партийный десант направился в детскую поликлинику № 39. Медучреждение было модернизировано в рамках национального проекта «Здравоохранение». Капитальный ремонт проводился поэтапно с 2021 года. На обновление пяти объектов было направлено 11,9 млн рублей, на ремонт второго этажа — 13,6 млн рублей. Ранее, в 2020 году, было выделено 20,1 млн рублей из областного бюджета на ремонт отделения дневного стационара на ул. Тимирязева.

Сегодня поликлиника оснащена современным оборудованием, создана доступная среда: удобная входная группа, отдельный вход для пациентов с температурой, колясочная, комната для кормления, адаптированные санитарные помещения, зоны ожидания с детской мебелью, карандашами и раскрасками. Учреждение обслуживает около 18 тысяч детей.

«Мы с радостью показали, как благодаря принципам бережливого производства нам удалось создать комфортные условия и для детей, и для сотрудников. Сегодня запись к врачу ведётся исключительно в электронном виде, пациенты приходят точно по времени, очередей в регистратуру давно нет — медицинская карта хранится в компьютере врача, а родители имеют доступ к ней через Госуслуги. Мы рассказали о проведённых ремонтах, поделились планами развития, в том числе о работе выездных мобильных бригад в рамках стандарта «Школьная медицина» и осмотре детей с ограниченными возможностями здоровья на дому. Приятно, что наши инициативы находят понимание и поддержку», — поделилась главный врач детской поликлиники № 39 Нижнего Новгорода Инна Кондратьева.

В финале рабочей программы депутат Государственной Думы Юрий Станкевич подвел итоги партийного десанта.

«Советский район Нижнего Новгорода активно развивается, идёт жилищное строительство, и важно, чтобы социальная инфраструктура успевала за этим ростом. В 2025 году здесь открылась школа № 189 — современное образовательное учреждение. Здорово, что в Нижегородской области появляются такие школы. Наша задача — чтобы их становилось больше, и мы будем добиваться выделения дополнительного финансирования на федеральном уровне.

Также посетили детскую поликлинику № 39. Обсудили с главным врачом, что нужно усилить материально-техническую базу, приобрести дополнительное оборудование. Острый вопрос — строительство новых детских поликлиник в районе — буду ставить его перед региональным правительством и мэром, а при необходимости и на федеральном уровне.

Такие визиты — это прежде всего возможность напрямую пообщаться с жителями, понять, что их волнует, и выстроить системный диалог между гражданами и властью», — отметил Юрий Станкевич.

Завершился визит участием во всероссийской акции «Цветы мамам героев», приуроченной к Международному женскому дню.

«Мы встречаемся с матерями и вдовами бойцов, которые погибли в ходе специальной военной операции, обсуждаем житейские вопросы, своевременность оформления пенсий и выплат, условия жизни семей. Помогаем с устройством детей в сады и школы, с трудоустройством. Наша задача всегда помнить о подвиге матерей, проводивших и не дождавшихся сыновей, помнить и помогать всем, чем можем», — отметил депутат Государственной Думы Юрий Станкевич.

В местном отделении партии «Единая Россия» Советского района активисты вместе с депутатом Законодательного собрания, секретарём первичного отделения Юрием Балашовым вручили цветы десяти матерям, чьи сыновья — участники специальной военной операции.

«Акция в Советском районе становится уже доброй традицией. Такое личное общение очень важно: для нас, депутатов, — чтобы понимать, какие проблемы есть у семей участников СВО; для женщин — чтобы они знали: они не одни, их помнят и ценят. Спасибо вам за ваших сыновей, за ваше терпение. С праздником, дорогие женщины!» — подчеркнул Юрий Балашов.

Напомним, поддержка образования, здравоохранения и семей участников СВО — ключевые направления народной программы «Единой России». В регионе активными темпами идет модернизация социальных объектов. Партийный десант позволяет на местах оценить качество выполненных работ и эффективность использования бюджетных средств, а также оперативно реагировать на запросы граждан.

