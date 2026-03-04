Суд закрыл частную медклинику в Дзержинске Общество

Фото: Кира Мишина

В Дзержинске по требованию прокуратуры остановлена деятельность частного медицинского центра "Юна", в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки выяснилось, что организация принимала пациентов по адресу, который не был указан в лицензии на медицинскую деятельность. Фактически медицинские услуги оказывались без официального разрешения.

В прокуратуре отметили, что такая ситуация может представлять угрозу для здоровья людей. В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием полностью прекратить работу компании.

Суд рассмотрел иск и поддержал позицию прокуратуры. Требования были удовлетворены в полном объеме, деятельность ООО "Юна" остановлена.

