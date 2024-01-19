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Общество

Частичное отключение от систем ЖКХ произойдёт в районах Нижнего Новгорода

25 января 2024 09:03  [125] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 25 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроснабжения запланировано по адресам: ул. Бринского, 37; ул. Слободская - все дома; Слобода Подновье - все дома; ул. Лысогорская,1-81, 84-138 (чет.), 535-578.

С 10:00 до 16:00 будут обесточены жилые дома и административные здания на ул. Варварской, 12, 14, 10/25; ул. Ковалихинской, 4в, 4а, 10, 16; ул. Нестерова, 35, 37, 37, 39, 39а, 41; ул. Пискунова,10, 10а.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 света снова не будет на ул. 40 лет Победы (все дома); ул. Маршала Голованова, 49б; ул. Маршала Жукова, 1.

В это же время на ул.Героя Елисеева отключат горячую воду в домах № 7, 7а, 8, 8а, 9.

В Сормовском районе ненадолго - с 8:30 до 9:30 отключили электроснабжение АЗС, расположенной на ул. Коновалова.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Кировской, 46-77; ул. Кружковской, 51.

В Московском районе по причине работ на сетях теплоснабжения будет отключено отопление в нескольких многоквартирных домах: с 9:00 до 13:00 - ул. Павла Орлова, 3, 4; с 9:00 до 15:00 - ул. Люкина, 4, 5, 6, 7.

В Канавинском районе отключения электричества будут производиться с 11:00 до 16:00 в многоквартирных домах на ул. Литературной, 3, 4, 5; ул. Октябрьской Революции, 37, 39; в пер. Сивашском, 10.

В Советском районе с 11:00 до 18:00 свет отключат на Лапшихе: ул. Кузнечихинская , 49-67(нечет.); Кузнечихинский проезд - все дома; ул. Норвежская, 8, 6/3; ул. Плетневская - все дома.

Кроме того, Кстовский РЭС предупредил об отключении электроэнергии с 9:00 до 17:00 на подведомственных ему территориях Нижнего Новгорода: Казанское шоссе, ул. Ковская, ул. Агатовая, ул. Пшеничная, ул. Серебряная, ул. Подковная, ул. Северная, ул. Спасская; дер. Анкудиновка, ул. Мира, Лесная, Садовая; Афонино, Верхне-Печерская слобода; Кузнечиха; Кузьминка, ул. Полевая, ул. Талалушкина, ул. Чкалова; Никульское; Новопокровское.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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