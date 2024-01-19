Проезд и парковку ограничили возле "Бизнес-центра" на Родионова Общество

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На улице Родионова в Нижнем Новгороде введены ограничения на движение по местному проезду улицы Родионова в районе дома №23. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Согласно информации, дорога здесь будет перекрыта с 00:01 26 января до 23:59 5 февраля в связи с прокладкой теплотрассы.

На время проведения работ объезд организуют по параллельному местному проезду. По этой причине в районе дома № 23 по улице Родионова будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств.

Ранее сообщалось, что улицу Пожарского частично перекроют в Нижнем Новгороде до 29 января.