Синоптики обещают теплую малоснежную погоду в Нижнем Новгороде в выходные Общество

Фото: Светлана Шуга

Малоснежная погода установится в Нижнем Новгороде в выходные дни 27 и 28 января. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс. Погода.

Так, в субботу будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до отметки в -5...-6°. Северо-восточный ветер будет слабый - 1-2 м/с.

В воскресенье сохранится пасмурная и малоснежная погода, потеплеет до -4°.

Переменчивый ветер будет дуть в северо-западном и юго-западном направлении со скоростью 1,1 м/с.

Как сообщалось ранее, дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода после сильного снегопада, прошедшего в Нижнем Новгороде 19 января, работают в круглосуточном режиме.