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Экономика

Сергей Морозов принял участие в обсуждении реализации нацпроектов на выставке "Россия"

27 января 2024 18:23  [106] Экономика

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов принял участие в обсуждении реализации нацпроектов на выставке “Россия”.Об этом сообщается на сайте Минстроя России.

В рамках выставки-форума на площадке павильона Стройкомплекса России состоялась лекция для студентов профильных вузов. Основной темой обсуждения стала реализация национальных проектов, направленные на обеспечение граждан доступным жильем, формирование комфортной городской среды и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Как отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек, за 10 лет работы Министерства было введено 874 млн кв. м жилья.

“В 2023 году был побит рекорд и введено более 110 млн кв. м., с 2017 года из аварийного жилья переехало почти 860 тыс. человек. Благоустраиваются и создаются новые общественные пространства, в чем граждане принимают активное участие. По федеральному проекту “Чистая вода” было введено 1110 объектов, а обеспеченность населения питьевой водой составила 88,6%. Также в 2023 году было отремонтировано более 46 тыс. многоквартирных домов для 7,1 млн человек”,- сказал Юрий Муценек.

Кроме того, по федеральному проекту “Жилье” нацпроекта ”Жилье и городская среда” с 2018 года ввели в эксплуатацию 718 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, активно развивается ипотечный рынок. В прошлом было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей. С 2017 года благоустроено более 111 тысяч территорий по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”. Благодаря федеральному проекту “Чистая вода” модернизуется система водоснабжения. Развитие инфраструктуры осуществляется благодаря механизму КРТ и инфраструктурному меню.

Заместитель главы Нижегородской области Сергей Морозов продемонстрировал примеры успешной реализации федеральных проектов на региональном уровне.

По его словам, в регионе применяют все доступные средства для создания комфортной и современной городской среды как в Нижнем Новгороде, так и в отдаленных районах. Используются возможности приоритетных национальных проектов, федеральных и областных программ и инфраструктурного меню.

Также в столице Приволжья идет обновление исторического центра с созданием нового речного фасада через проекты КРТ. Помимо этого продолжается замена общественного транспорта на экологичный, с упором на трамваи и метро. В районах Нижегородской области продолжают благоустраивать общественные пространства, строятся новые дома для расселения аварийного жилья, идет ремонт дорог. В конце 2023 года было принято решение закупить более 300 новых автобусов для сельских маршрутов.

“Мы уже заложили устойчивый фундамент для ускоренного формирования условий для жизни если еще не столичного, то высочайшего регионального уровня”, -отметил Сергей Морозов.

Ранее сообщали, что в 2024 году запустят новые национальные проекты.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Строительство
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