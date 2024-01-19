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Свет и ГВС частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 30 января

30 января 2024 09:10  [88] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 30 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электричества вокруг Саврасовских бань: на ул. Верхней, 15, 17, 19, 21; пер. Кустовой (все дома, вкл. детский сад "Яблонька"); пер. Мерный (все дома); ул. Саврасова, 1, 3/24.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 отключат горячую воду на ул. Невзоровых в многоквартирных домах № 109 и 111, а с 13:00 до 14:00 - в доме № 6 к2 на ул. Норвежская.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по ул. Восстания, 14, 16, 18, 24, 28, 32, 35, 37, 38; ул. Коминтерна, 183-221 (нечет.); ул. Свободы, 32, 34; ул. Скосырева, 7, 9, 11; пер. Сталелитейный, 38, 40.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на Красной Этне: ул. Алма-Атинская, 1-33 (нечет.), 9а/41; ул.Волочильная, 86, 86а, 88; ул. Игарская, 26-51, 53, 57; ул. Ижевская, 17-33; ул. Лермонтова, 1-25; ул. Серпуховская, 11-36.

В Приокском районе свет отключат с 9:00 до 16:00 в Дубёнках: ул. Валдайская, 2а; Ветлужский проезд, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Двинская, 1а-36, 38-46 (чет.); ул. Полярная, 5а, 7а, 9а, 11а, 13а.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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