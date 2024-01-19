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Общество

Почти 70 производств за ненадлежащее содержание кровель возбуждено с начала зимы в Нижнем Новгороде

30 января 2024 16:09  [114] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

За ненадлежащее содержание кровель административных зданий возбуждено 68 производств с начала зимнего периода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации города.

"Из-за температурных колебаний, которые мы наблюдаем этой зимой, увеличился риск схода снега со скатных кровель административных и нежилых зданий. Поэтому по поручению главы города Юрия Шалабаева сотрудники нашего ведомства ежедневно проводят обследования по очистке от наледи и снега крыш административных зданий. При очередном обследовании нарушение содержания кровли на предмет неочистки ее от снега и наледи было выявлено в одном из административных зданий по улице Ошарская,8д в Нижегородском районе. В настоящий момент альпинисты проводят работы по очистке от наледи и  снега кровли этого здания", - отметила заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода Оксана Широкова.

В мэрии отмечают, что собственники зданий в целях безопасности жизни прохожих на протяжении всей зимы должен самостоятельно следить за состоянием крыш и очищать их от наледи.

Альпинисты при выполнении работ в первую очередь стараются очистить от наледи края крыш зданий, а потом уже очищают их полностью. Альпинист по высотным работам Олег Мокеев с начала зимы уже очистил кровли 40 зданий. "Снега на крышах много, поэтому и заказов достаточно в нашей работе, чем быстрее уберем снег, тем лучше. Главное, вовремя обезопасить проходящих мимо зданий людей", - рассказал он.

В управлении напомнили, что согласно ч. 2 ст. 3.9 Кодекса об административных правонарушениях Нижегородской области нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что почти 1,1 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы.

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Теги:
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