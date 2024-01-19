Парковку ограничат на Оранжерейном тупике в Нижнем Новгороде с 20 февраля

Парковку ограничат на Оранжерейном тупике – на участке около дома № 9к2 на улице Тимирязева в столице Приволжья с 20 февраля. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда машин", - пояснили в ведомстве.
Владельцам автомобилей рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и стоянки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, парковку также ограничат на участке проспекта Героев в Нижнем Новгороде с 19 февраля.
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