Плюсы и минусы ТСЖ и управляющих компаний обсудили в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки состоялся круглый стол "Управляющая компания или ТСЖ: что выбрать. Плюсы и минусы". Участие в нем приняли представители МКД и ТСЖ, ТОСов, старшие по домам, а также активные жители.

Регулярная уборка подъездов, содержание общего имущества и текущий ремонт основных систем жизнеобеспечения дома – все это является зоной ответственности управляющей организации. Бывает, что жильцы недовольны качеством оказываемых услуг и, получая очередную квитанцию, задумываются о том, за что они платят деньги. Что делать, если управляющая компания некачественно выполняет свои обязательства, и как ее поменять? Именно это и обсудили участники круглого стола.

"Мы встретились с теми, кто заинтересован в том, чтобы их дом жил лучше, а территория вокруг была благоустроена. И здорово, что запрос на обсуждение этого вопроса исходил именно от самих жителей. Мы не просто выслушали информацию от экспертов, но и обменялись именно жизненным опытом, как происходит все на практике. Эти советы, уверена, в дальнейшем помогут многим. Конечно, форма управления домом зависит от решения собственников. Но никогда нельзя забывать – то, как живет и развивается любой дом, зависит именно от активной позиции жителей. Чем больше они вкладывают своих сил и строже спрашивают с управляющей организации, тем лучше процветаем МКД", - отметила депутат городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" партии "Единая Россия" Оксана Дектерева.

Эксперты в сфере ЖКХ и юристы рассказали участникам круглого стола, чем УК отличается от ТСЖ. В частности, юрист Михаил Власов подробно описал плюсы и минусы всех форм управления домом.

К преимуществам ТСЖ он отнес то, что эта форма управления никак не связана с зарабатыванием денег – и это самое главное отличие от УК. У ТСЖ, как правило, больше свободы в выборе подрядчиков и принятии решений по расходованию средств. А члены ТСЖ зачастую сами проживают в доме, поэтому больше заинтересованы в качестве его обслуживания. Есть и другие плюсы: многие вопросы решаются быстрее, платежи являются прозрачнее, а председатель отчитывается о каждой потраченной копейке, также есть возможность получить доход и использовать его на улучшение условий конкретного дома.

К недостаткам чаще всего относятся: отсутствие необходимых сотрудников в штате (сантехников, слесарей, электриков и других), при накоплении долга санкции применяются ко всему дому, а борьба с самими неплательщиками идет гораздо сложнее. Также важно не упустить из внимания, что председатель может быть заинтересован в получении личной выгоды.

В свою очередь, плюсы и минусы УК, по мнению экспертов, часто коррелируются между собой. Но, тем не менее, к плюсам можно отнести, что при такой форме управления жители полностью перекладывают все вопросы на УК. Также с долгами разбирается УК, у которой гораздо больше рычагов воздействия. Явным же минусом является то, что у УК присутствует именно коммерческий интерес – для получения выгоды, по мнению экспертов, не всегда учитываются интересы жителей.

Также во время встречи были затронуты и другие вопросы, связанные со сферой ЖКХ. Обсудили тему неисполнения обязательств со всех сторон, поговорили о тарифах ресурсоснабжающих организаций и многом другом.

"Я молодой председатель ТСЖ. Первый год был у меня вводный – пришлось изучить очень много законодательных и нормативных документов, - отметила председатель ТСЖ №91 Нижнего Новгорода Виктория Букатая. - Сегодня мне понравилось, что у нас была именно дискуссия. Для меня это возможность узнать что-то новое, обмениваемся контактами с людьми, которые мне в дальнейшем помогут в работе. Не хочется, чтобы ТСЖ и УК воевали между собой. Потому что всегда есть и УК, которые качественно выполняют свои функции, и ТСЖ, которые не могут похвалиться успешными результатами работы. Хочется, чтобы мы пришли к консенсусу, объединению наших сил".

По данным регионального министерства ЖКХ, на данный момент в Нижнем Новгороде обслуживают и управляют жилым фондом 199 управляющих компаний и 725 товариществ собственников жилья.

Напомним, повышение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах, создание комфортных условий проживания граждан, благоустройство придомовых территорий являются приоритетными задачами народной программы "Единой России" в направлении "Удобная и комфортная жизнь".