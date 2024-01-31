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Общество

Итоги конкурса на лучшее праздничное оформление подвели в Нижнем Новгороде

01 февраля 2024 14:21  [88] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Награждение победителей конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий "Новогодний Нижний-2024" прошло в Кремле. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в заключительном этапе конкурса приняли участие 103 предприятия из 8 районов города.

Эксперты оценивали новогоднее оформление  фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий в соответствии с критериями праздничного оформления и проведенным опросам среди нижегородцев.

Как отметила директор департамента Наталия Федичева, для участников конкурса важной составляющей является возможность сделать Нижний Новгород привлекательнее для гостей и жителей города. 

По итогам конкурса 33 предприятия получили дипломы администрации Нижнего Новгорода и ценные подарки, еще 22 участника были отмечены Благодарностями главы Нижнего Новгорода.

С полным списком победителей и призеров можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Новгороде наградили победителей различных городских конкурсов.

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Теги:
Конкурсы Новый год
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