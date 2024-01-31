Вывоз снега запланирован с 60 улиц Нижнего Новгорода в ночь на 7 февраля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожно-коммунальные службы города в ночь на 7 февраля планируют вывоз снега с почти 60 улиц. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Директор департамента Андрей Житников рассказал, что наиболее активно снегоуборочные работы, включая обработку дорог противогололедными материалами, ведутся в ночные часы.

Работы по вывозу снега в ночь 7 февраля будут проводиться по следующим адресам:

- улицы Пожарского, пл. Театральная, Пискунова, Лыковая Дамба, Звездинка, Алексеевская, Малая Покровская, Большая Покровская, пер. Крутой, наб. Федоровского, ул. Горького, Ошарская, Гребной канал (вдоль Парка Победы до Казанского съезда), Володарского (от ул. Варварской, Могилевича, Ткачева, Академика Блохиной), Добролюбова, Зеленский съезд, ул. Минина, Черниговская (Нижегородский район).

- Комсомольское шоссе, Тонкинская, Лесной городок, территория у метромоста (Канавинский район);

- проспекты Ленина, Кирова, Октября, Ильича (Автозаводский район);

- проспект Гагарина, улицы Братьев Игнатовых, Пушкина, Гужевая, внутриквартальные проезды: ул.Эльтонская, Верхняя, Богородского (Советский район);

- пр. Ленина, дублер пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Комсомольская площадь, Комсомольское шоссе (Ленинский район);

- переулок Рессорный, дублер Сормовского шоссе, ул. Куйбышева, Бурнаковский проезд, Просвещенская (Московский район);

- с остановок пр. Гагарина, ул. Шапошникова, ЖК "Окский берег" (Приокский район);

- улицы Планетная, Волжская, Землячки, Коминтерна, Свободы, Юбилейный бульвар, Баррикад (Сормовский район).

Ранее сообщалось что более 60 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные.