Электричество частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 7 февраля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 7 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество по адресам: ул. Бекетова, 54а, 54б; ул. Верхняя, 1-5, 1/12, 2/10, 10/13; ул. Моховая, 2-18 (чет.); ул. Уссурийская, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8.

С 9:00 до 16:00 света не будет в микрорайоне Лапшиха: ул. Верхнеудинская (все дома); ул. Пригородная, 1-18; пер. Прудный, 1-9б, 11, 13, 15а, 15/40; ул. Сельская, 2, 4, 6, 8, 10.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 без электроснабжения останутся жилые дома и административные здания на наб. Гребного канала, 8, 11, 11а, 15; ул. Слободская, 300-349, 352, 488, 489, 495; слобода Подновье.

В Московском районе с 8:00 до 17:00 будут обесточены административные здания и многоквартирные дома по адресам: Бурнаковский проезд, 1; пр. Героев, 1, 3, 5, 5а, 9, 11, 15.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 без света останутся жильцы двух домов по ул.Чаадаева, 16 и 18.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в посёлке Высоково на ул. Судовая, 1-43.

На Автозаводе с 10:00 до 14:00 электричество отключат в Доскине: ул. Героя Советского Союза Бахтина, 1-6; ул. Достоевского, 126; ул. Заслонова, 6, 8, 9, 10, 10А; ул. Мелентьева, 1-22; ул.Советская,126, 128, 130; ул. Советской Милиции, 1-10; ул. Талалихина, 1-7.