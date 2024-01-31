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Общество

Участники движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставили партию гуманитарной помощи в зону СВО

07 февраля 2024 18:11  [173] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В период с 4 по 7 февраля 2024 года участники народного движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с председателем городской Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершили первую в этом году и 20-ю в общей сложности поездку на Донбасс с очередной партией гуманитарного груза для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

В состав группы вошли депутат городской Думы города Сарова Василий Ласточкин, представители ННГУ им. Н.И.Лобачевского - проректор по экономике и финансам Виктор Большаков и преподаватель ВУЦ при университете Антон Берест, предприниматель Наталья Филичева, а также волонтеры-ополченцы Дмитрий Ермократьев, Денис Кузнецов и Евгений Смирнов. Груз помогли доставить водители Юрий Аблясов, Александр Хардиков и Олег Филатов.

Гуманитарный груз включал автомобиль "УАЗ" (буханка), автозапчасти, короба динамической защиты танков и переходники на РПГ (ручной противотанковый гранатомет), стройматериалы, в том числе строительные скобы, сетку рабицу, металл, различное оборудование и инструмент, печи-буржуйки, дизельный генератор и внешние аккумуляторы к нему, цифровые рации, тактическое снаряжение и обмундирование, обувь и одежду, медикаменты и медсредства, а также постельное белье, подушки и одеяла, продукты питания, средства гигиены, предметы быта, блиндажные свечи, новые шевроны "КУПНО ЗА ЕДИНО", сборники "Стихи для СВОих", письма и открытки от детей.

Адресную помощь получил целый ряд воинских подразделений – 110-я бронетанковая бригада, техническая разведка 10-го танкового полка, аэромобильный батальон ВДВ им. В.Ф.Маргелова, 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия, 247-й полк ВДВ и военно-полевой госпиталь.

"Общими усилиями народного движения "Нижегородское ополчение-2022" собрали очередную партию гуманитарного груза весом 12 тонн на сумму около 7,5 млн рублей. А всего за время нашей работы, с апреля 2022 года по февраль 2024 года, на Донбасс отправлено 562 тонны груза на сумму порядка 90 млн. рублей", - сказал Олег Лавричев.

В ходе поездки координатор "Нижегородского ополчения-2022" вручил подарки участникам V всероссийской акции "Елка желаний".

"3-летний Роман из Харцызска очень ждал шведскую стенку. Как рассказала мама мальчика Ольга, отец малыша - участник спецоперации. Сейчас он на службе, а когда отпустят домой в отпуск, обязательно установит спортивный снаряд, и сын сможет заниматься физкультурой в любое время. Также передал посылки ребятам от коллег-депутатов городской Думы. Новогоднюю мечту Артема из Зугрэса, пожелавшего получить умную колонку-станцию, исполнила Татьяна Дружинина, а к Артему из Иловайска "приехала" радиоуправляемая машина от Инны Ванькиной. Рад, что подарками мальчишки остались довольны!", - пояснил Олег Лавричев.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода благодарит спонсоров и участников 20-го гуманитарного конвоя: депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Юрия Балашова, депутатов городской Думы Нижнего Новгорода Владимира Аношкина, Сергея Пляскина и Инну Ванькину, депутатский корпус городской Думы города Сарова во главе с председателем Антоном Ульяновым, председателя Думы городской округа Самара Алексея Дегтева, главу Советского района Александра Иванова, коллектив администрации Канавинского района во главе с Олегом Алешиным, генерального директора АПЗ им.П.И.Пландина Андрея Капустина, директора НАЗ "Сокол"-филиала Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Владимира Семенова, директора завода "Труд" Ивана Елесина, главу компании "Сильва" Гарика Календжяна, генерального директора фирмы "Промсвет" Игоря Митряева, руководителя агентства "Выбор-недвижимость" Александра Жилевского, директора компании "ПрестижСервисГрупп" Олега Бабушкина, глав компаний «РЖД», «Монолит», «ССТ», Благотворительный фонд «БлагоДарите», предпринимателей Александра Кочкурова, Наталью Филичеву, Анну Попову, Андрея Вишневского, Артема Патрина, Дениса Боева и "Цех 52", представителей ННГУ им. Н.И.Лобачевского - проректора по экономике и финансам Виктора Большакова, преподавателя ВУЦ при университете Антона Береста, актив профсоюзной организации и юридического факультета, председателя НРОО "Центр детского спорта и физического развития" Рината Гарифуллина и Ирину Хаюрову вместе группой волонтеров "Нижегородского ополчения-2022" из числа жителей области.

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Теги:
Гордума Олег Лавричев СВО
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