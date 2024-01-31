Нижний Новгород занял 4 место среди российских городов по качеству общественного транспорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород по итогам 2023 года занял 4 место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта.

Исследование было выполнено специалистами ГК "SIMETRA" совместно с экспертами Ассоциации транспортных инженеров.

Согласно информации, качество работы общественного транспорта в 100 городах России оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.

Авторы исследования, в частности, отмечают, что в Нижнем Новгороде повысились ценовая доступность, а также комфорт и удобство общественного транспорта.

Так, в августе 2022 года в нижегородских автобусах стали действовать все виды проездных, также были введены бесплатные пересадки. Пассажиры городского общественного транспорта получили возможность оплачивать проезд транспортными картами.

Ранее сообщалось, что почти 75 электробусов поступили в Нижний Новгород.