Евгений Люлин: "Нынешнее поколение героев вдохновляется примером своих дедов и прадедов" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем защитника Отечества.

" Уважаемые нижегородцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник посвящен всем поколениям героев, сражавшихся за родную землю, защищавших Россию от недругов, отстоявших нашу страну в годы испытаний для нас и будущих поколений. Навсегда останутся в памяти народа герои Великой Отечественной войны, сокрушившие гитлеровский фашизм. Сегодня их дело продолжают участники специальной военной операции, ведущие борьбу с неонацистами и киевским режимом.

Нынешнее поколение героев вдохновляется примером своих дедов и прадедов, умножает победные традиции нашей армии и флота, показывает новые яркие примеры патриотизма. Позвольте мне отдельно поздравить с Днем защитника Отечества военнослужащих, мобилизованных, добровольцев – всех участников СВО – и пожелать им достойно исполнить свой воинский долг, защитить сограждан, победить жестокого врага!

Народ верит в наших защитников, помогает бойцам на передовой. В этом единстве тыла и Вооруженных сил состоит залог нашей победы. Желаю всем успехов, здоровья, благополучия!", - сказал Евгений Люлин.