Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2024 17:20  [121] Прокуратура внесла представление директору "Нижэкология-НН" за невывоз мусора
24 февраля 2024 16:43  [134] Нижегородские школьники смогут принять участие в проекте "Сириуса" по ИИ
24 февраля 2024 16:05  [155] Около 4500 лифтов заменят в многоквартирных домах Нижегородской области
24 февраля 2024 14:03  [193] Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году
24 февраля 2024 13:23  [244] ГЖИ оштрафовало ДУКи в Нижнем Новгороде на 1,2 млн рублей
24 февраля 2024 12:25  [204] Водителям в Нижегородской области могут увеличить штраф за отказ от прохождения весогабаритного контроля
24 февраля 2024 12:15  [190] Участники СВО встретились с молодежью Нижнего Новгорода в Штабе общественной поддержки
23 февраля 2024 17:46  [348] Тысячи нижегородцев приняли участие в акции "Тепло для Героя"
23 февраля 2024 16:51  [342] Акции ко Дню защитников Отечества проходят в Нижегородской области
23 февраля 2024 15:13  [385] Профориентационное мероприятие для безработных проведут в Варнавине
Общество

Евгений Люлин: "Нынешнее поколение героев вдохновляется примером своих дедов и прадедов"

23 февраля 2024 09:15  [409] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем защитника Отечества.

" Уважаемые нижегородцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник посвящен всем поколениям героев, сражавшихся за родную землю, защищавших Россию от недругов, отстоявших нашу страну в годы испытаний для нас и будущих поколений. Навсегда останутся в памяти народа герои Великой Отечественной войны, сокрушившие гитлеровский фашизм. Сегодня их дело продолжают участники специальной военной операции, ведущие борьбу с неонацистами и киевским режимом. 

Нынешнее поколение героев вдохновляется примером своих дедов и прадедов, умножает победные традиции нашей армии и флота, показывает новые яркие примеры патриотизма. Позвольте мне отдельно поздравить с Днем защитника Отечества военнослужащих, мобилизованных, добровольцев – всех участников СВО – и пожелать им достойно исполнить свой воинский долг, защитить сограждан, победить жестокого врага!

Народ верит в наших защитников, помогает бойцам на передовой. В этом единстве тыла и Вооруженных сил состоит залог нашей победы. Желаю всем успехов, здоровья, благополучия!", - сказал Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День защитника Отечества Евгений Люлин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph